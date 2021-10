Mit 0,74 Promillie Alkohol im Blut verursache ein 26-Jähriger in der Nacht auf heute, 9. Oktober, im Bezirk Perg einen Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.



BEZIRK PERG. Ein 26-jähriger türkischer Staatsbürger aus dem Bezirk Perg war in den Morgenstunden des 9. Oktober 2021 mit seinem Auto auf der B123 von Mauthausen Richtung Pyburg unterwegs. Bei der Auffahrt zur Donaubrücke kam er ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelauflieger eines 57-jährigen bulgarischen Staatsbürgers. Der 26-Jährige sowie seine zwei mitfahrenden Bekannten, ein 27-jähriger Türke aus dem Bezirk Perg und ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten, wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Ein bei dem 26-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Er wird angezeigt.