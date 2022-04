Leserbrief von Nationalrats-Abgeordneter und Gemeindevorständin Rosa Ecker zum BezirksRundSchau-Bericht "Dem Saxner Eltern-Kind-Zentrum droht das Aus"

Tatsache ist, dass die SPÖ Saxen in der Dezember-Sitzung 2021 gegen die von FPÖ und ÖVP beantragte Familien-Projektförderung von 6.000 Euro gestimmt hat. Genauso hat die Bürgermeisterpartei gegen alle freiwilligen Leistungen gestimmt, gegen die Union, gegen die Musik, gegen die Bücherei, gegen alle Seniorenvereine und vieles mehr.

Wir können nicht weiterhin das EKiZ (=Familienakademie Mühlviertel St. Georgen/Gusen) mit 10.000 Euro fördern, haben aber das Angebot finanzmässig abgesichert!

Wenn öffentliche Räume genutzt werden - das ermöglicht die Gemeinde Saxner Vereinen kostenlos - bleibt genau dieselbe Summe über. Während Corona - geschlossener Betrieb - wurden keine schadensmindernden Maßnahmen gesetzt, Personal (sogar fürs Putzen obwohl kein Betrieb) weiterbezahlt, keine Mietreduktion erzielt.

Viele Vereine leisten in unserer Gemeinde hervorragende Jugendarbeit (Union, Musik, Fischereiverein, Bücherei, …) ehrenamtlich (!) und erhalten weitaus geringere Fördermittel, würden diese eine Petition starten gäbe es mit Sicherheit noch mehr Unterschriften! Das darf also nicht das Druckmittel sein!

Wir Freiheitliche haben seit Anbeginn das EKiZ als Angebot an Saxner Familien unterstützt, weil uns Familien ein großes Anliegen sind. Ich persönlich habe in den beiden letzten Jahren jeweils 500 Euro zum Betrieb "gesponsert", weil der Förderbetrag schon einmal von 12.000 auf 10.000 vermindert wurde. Denke mal es wird ja auch SPÖ-nahe Politiker geben die etwas dazu sponsern könnten.

Liebe Kinderfreunde nutzt die von FPÖ und ÖVP beschlossene Projektförderung und seht in der Veränderung der Förderbedingungen, wie sie in Land und Bund übrigens usus ist, die Chance als Saxner Verein wie alle anderen mit Ehrenamtlichen weiterhin zu punkten. Kein anderer Verein in Saxen kriegt 6.000 Euro, also „aufstehen, Krone richten, weiterarbeiten“ - ihr könnt das!

