Eine führerscheinlose Lenkerin ignorierte die Anhalteversuche der Polizei und flüchtete mit dem Auto ihrer Freundin.



MAUTHAUSEN. Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Perg nahm am 19. Jänner gegen 17.30 Uhr den Pkw ihrer 19-jährigen Freundin aus dem Bezirk Liezen (Steiermark) unbefugt in Betrieb. Das Fahrzeug fiel dabei gegen 17.55 Uhr einer Polizeistreife im Gemeindegebiet von Mauthausen auf, die die Verfolgung aufnahm. Nach kurzer Nachfahrt signalisierte die Streife mit Blaulicht und Folgetonhorn eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Die Lenkerin missachtete sämtliche Anhalteversuche und es begann einer Verfolgungsfahrt quer durch Mauthausen mit unzähligen Übertretungen durch die Lenkerin. Eine zweite Streife platzierte sich auf der Kreuzung Am Brunnenberg/Kirchenberg. Die Lenkerin zeigte keinen Willen, ihr Fahrzeug anzuhalten und setzte mit gleichbleibender überhöhter Geschwindigkeit die Fahrt direkt in Richtung einer Beamtin fort. Diese konnte sich nur durch fluchtartiges Verlassen der Fahrbahn davor retten, überfahren zu werden.

Lenkerin wollte nicht aussteigen, verweigerte Drogentest



Die Frau setzte ihre Flucht Richtung Ortszentrum fort. Als sie im Bereich des Bahnviaduktes verkehrsbedingt anhalten musste, gelang es den Polizisten, die Festnahme auszusprechen. Trotz wiederholten Aufforderungen war sie nicht bereit, die Fahrzeugschlüssel auszufolgen bzw. das Fahrzeug zu verlassen, weshalb beides durch Körperkraftanwendung durchgesetzt werden musste. Sie wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht, wo sie Alkotest und klinische Untersuchung zur Feststellung einer Suchtmittelbeeinträchtigung verweigerte.

Kein Führerschein, Drogen am Steuer



Die 23-Jährige besitzt seit einem knappen Jahr keine Lenkberechtigung und wurde seitdem mehrmals aufgrund dessen und wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt, wie die Polizei berichtet. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem Suchtmittel, das noch untersucht werden muss. Die Frau zeigte sich bei ihrer Einvernahme teilweise geständig. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.