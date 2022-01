NAARN, ST. NIKOLA, WALDHAUSEN. „Als ich von Lukas Königseder aus St. Nikola hörte, war mir klar, da muss geholfen werden“, meldete sich Manfred Schmidtberger aus Naarn vergangenen November bei der BEzirksRundSchau. Bei jeder Zusammenkunft, die noch erlaubt war, stellt Schmidtberger eine kleine Kasse auf. Jeder, der über Corona sprach, zahlte zumindest zwei Euro in die Kasse. 500 Euro kamen zusammen.

Zu Weihnachten fetteten Michaela und Manfred Schmidtberger, deren Geschwister, Verwandte und Bekannte das „Sparschwein“ auf. Die Familie Schmidtberger konnte so 1.131 Euro an das BezirksRundSchau Christkind überweisen. Die Musikerfamilie weiß auch schon wie die Spende verwendet wird: Im Therapiezentrum Waldhausen gibt es für Lukas eine Musiktherapie, die von Experten vorgeschlagen wurde. Lukas leidet an einer angeborenen Fehlbildung an Fingern und Zehen. 38 schmerzhafte Operationen hat der Bub hinter sich – und vor allem an den Füßen werden noch weitere nötig sein. Finger und Zehen mussten und müssen getrennt werden. Der Bub benötigt weitere spezielle Therapien. Diese müssen aber privat finanziert werden und sind für die Familie nicht leistbar.

Spendenkonto noch den ganzen Februar

Verein BezirksRundSchau-Christkind

Raiffeisenlandesbank OÖ

IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720

SWIFT: RZOOAT2L

Die Spenden werden automatisch im Steuerausgleich berücksichtigt. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck folgende Daten vollständig an, da nur so eine Zuweisung garantiert werden kann:

• Kennwort "Bezirk Perg" (wichtig)

• Vor- und Zunamen

• Geburtsdatum

• Adresse

Datenschutzinfo für

Spender unter:

meinbezirk.at/ds-christkind

*Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, ZVR 863416870, SO-6854