BEZIRK PERG. Der Personalmangel wird in den sechs Alten- und Pflegeheimen des Sozialhilfeverbandes (SHV) im Bezirk Perg immer mehr spürbar. Damit alle Betten belegt werden können, braucht es dringend Personal, besonders diplomiertes Personal. Darauf macht jetzt Bezirkshauptmann Werner Kreisl bei allen 26 Bürgermeister-Angelobungen in seiner Funktion als Obmann des Sozialhilfeverbandes (SHV) aufmerksam.



Appell des Bezirkshauptmanns

Der Bezirkshauptmann ersucht alle Gemeinderätinnnen und Gemeinderäte, Werbung für das dringend benötigte Personal in den Altenheimen zu machen. Man benötigt in erster Linie Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Pflegefachassistenten, weiblich und männlich. Informationen gibt es beim SHV aber auch in jedem Alten- und Pflegeheim im Bezirk. Das jährliche Budget des Sozialhilfeverbandes Perg beträgt 60 Millionen Euro. In seinen sechs Bezirksalten- und Pflegeheimen bietet der SHV über 500 Pflegeplätze an. Die 450 Mitarbeiter des SHV sind zu 90 Prozent weiblich.