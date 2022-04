WALDHAUSEN. Das Kindergarten-Provisorium hat ein Ende. Im einstöckigen Zubau finden seit dem Semester zwei weitere Kindergarten-Gruppen, eine Krabbelgruppe sowie Nebenräume (Küche, Gymnastikraum usw.) Platz. Wie Bürgermeister Franz Gassner informiert, kostete der Zubau etwas über 1,5 Millionen Euro. Davon leistete die Gemeinde 323.000 Euro. Seit Jahren war eine Gruppe in einem provisorischen Container untergebracht. Eine weitere Gruppe befand sich im Gebäude der Raiffeisenbank. Wie die Leiterin des Kindergartens Monika Leonhartsberger informiert, gibt es derzeit fünf Gruppen und eine Krabbelstube. Insgesamt werden 108 Mädchen und Buben pädagogisch betreut. 18 Beschäftigte, die meisten in Teilzeit, haben im Kindergarten ihren Arbeitsplatz. Abgeschlossen wird jetzt im Frühjahr die Außengestaltung.

400.000 Euro weniger

In den kommenden drei Jahren heißt es für die Gemeinde Waldhausen kürzer treten. Die im Zuge der Gemeindefinanzierung in Aussicht gestellten Mittel für die Realisierung von Projekten sind derzeit ausgesetzt. Das bedeutet für Waldhausen einen Einnahmenausfall, auf drei Jahre hochgerechnet, von mehr als 400.000 Euro. Am Programm stehen der Ankauf eines Löschfahrzeugs, die Schuldachsanierung der Mittelschule und die Sanierung von Siedlungsstraßen.

LeitungKindergarten

Monika Leonhartsberger



Kindergartenpädagoginnen

Waltraud Aigner, Andrea Wöran, Irmgard Muttenthaler, Andrea Wimmer, Magdalena Sponseiler, Romana Leonhartsberger, Bernadette Buchinger, Claudia Käferböck, Teresa Mayrhofer

Helferinne

Elisabeth Gebetsberger, Regina Grünberger, Anita Schlager, Hedwig Vogl, Sandra Baumgartner, Anja Buchinger

Reinigungskräfte

Monika Aigner, Berta Gassner, Hofer Annemarie