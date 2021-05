GREIN. Große Arbeitet leisteten die Jugendreferentinnen der Stadtkapelle Grein Johanna Einsiedler und Claudia Katzengruber. Sie gestalteten für alle Kinder der Volksschule und für die Schulanfänger des Kindergartens ein „Musik Heft“. Dieses beinhaltet verschiedene Informationen über die Musik allgemein, über die Stadtkapelle, Rätsel und Ausmalbilder rund um die Musik. Nachdem die Musiker selber nicht in die Klassen kommen konnten, stellten Musiker der Stadtkapelle Grein für die Kinder in einem Video ihr Instrument vor.

„Gerade in Zeiten wie diesen, ist die Jugendarbeit im Verein besonders wichtig. Obwohl der traditionelle Besuch der Volksschul- und Kindergartenkinder im Musikheim nicht stattfinden konnte, wurde ihnen die Stadtkapelle Grein und die verschiedenen Instrumente in einer anderen Art und Weise näher gebracht. Wir hoffen, dass wir auf diesem Wege zahlreiche Kinder zum Erlernen eines Instrumentes motivieren konnten und freuen uns auf den Jungmusikernachwuchs“, sagt Musikerobmann Fritz Katzenschläger.