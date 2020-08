WALDHAUSEN. Mit 1. September 2020 übernehmen mehrere Personen die Leitung der Pfarre Waldhausen. Pfarrer Karl Michael Wögerer, 77, tritt in den Ruhestand. Aus diesem Grund lud die Pfarre mit dem Obmann des Pfarr-Gemeinderates Franz Furtlehner an der Spitze am Sonntag, 30. August, zum Aufbruchsfest in die Stiftskirche. Den Festgottesdienst, der vom Kirchenchor und der Musik festlich umrahmt wurde, zelebrierte Bischofsvikar Johann Hintermaier in Beisein von Dechant Johann Fehrerhofer aus Bad Kreuzen.

Rathmaier&Haslinger&Brandstätter&Wögerer

Im Rahmen der Festmesse wurden Pfarrassistent Josef Rathmaier aus Pabneukirchen zum Pfarrgemeinde-Begleiter für Waldhausen und Andreas Haslinger zum Pfarrverwalter bestellt. Die Pastoralassistentin Eva Brandstätter, die die lokalen Verhältnisse der Pfarre schon 30 Jahre bestens kennt, wird weiterhin für die weit verzweigten pastoralen Angelegenheiten vor Ort zuständig sein.

Alle priesterlichen Dienste wie Taufe, Sakramentenspendung, Erstkommunion, Firmung, Hochzeiten, Feste, Krankensalbung, Krankendienst, Begräbnisse, seelsorgliche Gespräche usw. wird Karl Michael Wögerer - solange es seine Kräfte erlauben - wahrnehmen. Der nunmehrige Pfarrprovisor Karl Michael Wögerer bedankte sich bei allen seinen Wegbegleitern in der Pfarre und der Gemeinde mit Bgm. Franz Gassner an der Spitze und den Vereinen und Institutionen. Wögerer wohnt weiterhin im Pfarrhof.

In seiner Festpredigt strahlte Bischofsvikar Johann Hintermaier eine wohltuende, positive Stimmung aus, wenn er u.a. sagte: „Ein gutes Wort baut auf. Wo ein guter Geist herrscht, ist ein Miteinander, ein Füreinander möglich.“

