ST.GEORGEN/GUSEN. Berühmt war es ja nicht gerade, das Jahr 2021. Und auch 2022 schaut in der Vorschau eher mühsam aus. Dennoch - das abgelaufene Jahr hat uns viele Glücksmomente beschert, Freundschaften und Liebesbeziehungen entstehen lassen oder gar neues Leben. Zu letzterer Kategorie gehören auch die beiden schnurrenden Glückbringer Baggi und Leffi, die im April geboren wurden und seit Juni den Regionautenhaushalt von Familie Herbe bereichern. Die beiden Stubentiger haben sich gemeinsam mit ihrem Frauchen Livia am letzten Tag des Jahres nochmals in Pose geworfen, um mit einigen fotografisch-philosophischen Betrachtungen der gesamten Lesergemeinde "Prosit 2022!" zu wünschen.

Liebe Leserinnen und Leser - alles Gute fürs neue Jahr. Wenn wir alle zusammen anpacken, uns auf das Wesentliche besinnen und auf das, was uns verbindet statt trennt, dann wird es sicher eines, an das wir uns später mit Stolz zurückerinnern!