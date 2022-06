Die Ermittlungen der Sachverständigen ergaben: Ein Zwölfjähriger soll den Brand in einem St. Georgner Geschäft mutwillig verursacht haben.



ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Am 20. Juni gegen 18.45 Uhr fuhr die Polizei St. Georgen zu einem Supermarkt, da im Innenbereich ein Brand ausgebrochen war. Beim Eintreffen löschte die Feuerwehr St. Georgen bereits den Brandherd. Bei der Begutachtung des Geschäftes nach einer möglichen Brandursache konnte festgestellt werden, dass sich das Feuer im Bereich von gelagertem Toilettenpapier ausgebreitet hatte.

Video entlarvte mutmaßlichen Täter



Am Tag darauf begutachtete der Brandsachverständige gemeinsam mit dem Bezirksbrandermittler der Polizei die Örtlichkeit, wobei eindeutig Fremdverschulden festgestellt wurde. "Durch Ermittlungen und Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte schließlich ein Zwölfjähriger wiedererkannt und ausgeforscht werden", berichtet die Polizei. Der Bursch zeigte gegenüber der Polizei nicht geständig. Der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Brand im Pennymarkt St. Georgen an der Gusen