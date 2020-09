WALDHAUSEN. Die gefährliche Engstelle Hoferschuster an der Sarmingstraße ist entschärft. Damit geht ein jahrzehntelanger Wunsch in Erfüllung. Die BezirksRundschau berichtet in der Vergangenheit mehrmals von dieser „Problemstraße“. Auch eine Bürgerinitiative machte sich für eine Straßenverbreiterung und für einen Gehweg stark. Die Siedlung Weinschenk mit rund 40 Häusern ist vom Zentrum durch den Sarmingbach und die Sarmingstraße mit der Engstelle getrennt.

Bürgermeister Franz Gassner: „Über Jahrzehnte gab es die Bemühungen von der Gemeinde, die Engstelle ‚Hoferschuster‘ zu entschärfen. Speziell für die Fußgänger, aber auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer sollte diese gefährliche Engstelle beseitigt werden. Im Herbst 2018 konnte mit den Liegenschaftseigentümern bei den Ablöseverhandlungen eine Einigung erzielt werden. Die Gebäude Markt 28 und Markt 42 wurden im Juni 2019 abgerissen und Stützmauern errichtet. Aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit mit der Straßenbaudirektion des Landes Oberösterreich, den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Grein, sowie allen betroffenen Anrainern konnte auch ein Teil der Kelleranlage erhalten bleiben. Mit dieser Baumaßnahme wurde mehr Verkehrssicherheit geschaffen und speziell für die Fußgänger durch die Errichtung eines Gehsteiges eine gefährliche Engstelle beseitigt. Das Land OÖ übernimmt die Kosten in Höhe von 330.000 Euro. Die Gemeinde ist anteilsmäßig mit 50 Prozent bei den Errichtungskosten für den Gehsteig beteiligt.