BEZIRK PERG. Bei der letzten Gemeinderatswahl wurden viele neue SPÖ-Gemeinderäte in Ortsvertretungen gewählt. An zwei Tagen im Jänner trafen sich über 40 dieser engagierten Gemeindevertreter zur Aus- und Weiterbildung. „Mit guten Kenntnissen über die Gemeindeordnung können unsere Gemeinderäte ihr Ziel, die Menschen in ihren Gemeinden bestmöglich zu vertreten, erreichen“, freuen sich SPÖ-Bezirksvorsitzender Bgm.a.D. Erich Wahl und GVV-Bezirksvorsitzender Walter Hofstätter über das große Engagement der Mandatare.