Auftakt zur ÖAAB Sandkisten-Aktion 2020 in Perg

BEZIRK PERG. Für strahlende Kinderaugen sorgt schon bald wieder die Sandkisten-Aktion des ÖAAB. Traditionell zum Start des Frühlings sind in zahlreichen Perger Gemeinden wieder Funktionäre des ÖAAB unterwegs, um Kinder und Familien mit kostenlosem Spielsand für die Sandkiste zu versorgen.

Der Auftakt zur Sandkistenaktion erfolgt heuer am 21. März in der Stadt Perg. „Im Vorjahr haben wir im Stadtgebiet den Sand erstmalig bis zur Sandkiste zugestellt. Auf Grund des Erfolgs im Vorjahr und der tollen Resonanz bei den Kindern werden wir dieses Service heuer wieder anbieten“, sagt der Perger ÖAAB-Obmann Fabio König. Interessierte aus der Stadt Perg können sich direkt bei Fabio König unter fabio@jvp.or.at für die kostenlose Sand-Lieferung anmelden.

„Die Sandkistenaktion ist in unserem Bezirk seit vielen Jahren ein Fixpunkt, der bei den Kindern und Familien hervorragend ankommt. Deshalb bringen wir auch heuer wieder Spielsand, ein kleines Spielzeug (Beachtennis-Set) sowie einen Familienratgeber mit vielen wertvollen Tipps in die Haushalte“, sagt ÖAAB-Bezirksobmann Bgm. Max Oberleitner.

In folgenden Gemeinden gibt es bereits einen fixen Termin für die Sandkistenaktion:

21. März 2020: Stadt Perg

27. März 2020: Ried in der Riedmark, Münzbach (auch am 3.4.)

28. März 2020: Baumgartenberg, Naarn, Saxen, St. Nikola, Windhaag / Perg

4. April 2020: Allerheiligen

11. April 2020: Klam, Mauthausen

17. April 2020: St. Georgen / Gusen

18. April 2020: Arbing, Dimbach, Katsdorf, Rechberg, Schwertberg, St. Thomas / Bl.

Anmeldung beim jeweiligen ÖAAB-Team in der Gemeinde!