Die Pandemie hat in viele Bereiche unseres Lebens eingegriffen und geplante Veranstaltungen nicht ermöglicht. Im Curhaus Bad Kreuzen hat der Stelzhamerbund in den vergangenen Jahren oftmals und gerne abendliche Mundartlesungen angeboten. Die ständig wechselnden Gäste nahmen diese gerne an und lauschten den Worten der Autorinnen und Autoren mit Freude.

Zum Start ins neue Jahr war Hans Dieter Mairinger mit einer bunten Mischung aus seinen Werken im Curhaus. Texte, bunt gemischt mit medidativen, aber auch heiteren Wurzeln aus „Wia a Schmettaling“ oder „Pudelhaum und Schneidafleck“ regte das Publikum immer wieder zu begeistertem Applaus an.

Wiederum ein gelungener Abend, der von Simon Peilberger, Obmann der Gruppe VOIXliad, mit der Steirischen Harmonika hervorragend begleitet wurde. Besonderer Dank gilt der Leitung des Curhauses Bad Kreuzen, welche diesen Abenden immer wieder eine besondere Bühne bietet.