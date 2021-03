Per 2.11.2020 verabschiedeten sich die Luftenberger Judoka in eine Corona bedingte fünfeinhalbmonatige Trainingspause. Ab Mitte März wurde das Training im Freien in Gruppen von maximal 10 Personen bis 18 Jahre und 2 Betreuer unter Einhaltung der Corona Regeln wieder erlaubt. Daher starteten wir am Sa. 20.03. unter der Führung von Andreas Gemeinhardt mit dem Training im Freien. Trotz des unfreundlichen Wetters (+2 Grad und zwischendurch Schneefall) kamen 16 unserer Nachwuchskämpfer zum Training und sie waren mit vollem Elan dabei. In den nächsten Wochen werden wir das Training im Freien fortsetzen um wieder fit zu werden und hoffen, dass sich die Corona bedingte Situation bessert und wir wieder in der Halle mit Körperkontakt trainieren dürfen.

