RIED IN DER RIEDMARK, ÖSTERREICH. Der Österreichische Tischtennisverband (ÖTTV) führt zum sechsten Mal die Wahl zum/zur Tischtennis-Spieler/in und zur Tischtennis-Mannschaft des Jahres durch. Gesucht wird auch der/die Nachwuchsspieler/in des Jahres. Und in dieser Rubrik ist Celine Panholzer von Union Ried in der Riedmark nominiert. Die junge Sportlerin holte bei den WTT U13-Turnieren in Havirov (Cz) und Senec (Slk) jeweils Bronze. Ihre Kontrahenten sind Maciej Kolodziejczyk – er erreichte U21-EM-Bronze im Doppel – sowie Julian Rzihauschek –Czech Open Sieger U13 und ehemalige Nr. 1 der Weltrangliste.

Gewählt werden kann auf http://www.oettv.info/tools/umfragen/index.php/962478

Wahlberechtigt ist jeder. Die Wahl endet am 1. Februar – es ist jeweils nur eine einmalige Stimmabgabe möglich.

