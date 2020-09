DSG U. HABAU Perg: ASK-Doppelschlag zerstört Perger Matchplan!

Am 4.9.2020 trafen sich die Schlusslichter der OÖ-Liga in der abd-Arena. Auf der einen Seite der Gastgeber aus Perg mit noch leerem Punktekonto, dennoch mit deutlichem Formanstieg.

Ihm gegenüber das 1-Punkte-Team aus St. Valentin, bespickt mit einer sehr starken Angriffslinie. Alleine die Offensive der Gäste ist wohl finanziell über dem Marktwert der gesamten HABAU-Elf aus Perg zu stellen.

Dennoch, eines verbindet beide Teams. Die Tordifferenz von -7 und die Verpflichtung auf drei Punkte vor diesem Spiel. Übrigens, der letzte Heimsieg über den ASK war am 2.4.2019.

Das sportliche Geschehen auf dem Perger Rasen nimmt mit dem Pfiff von Schiri Brandner auch gleich richtig Fahrt auf. Der Gastgeber mit tollen Chancen, aber auch die Gäste brandgefährlich. Daniel Guselbauer provoziert im Perger Strafraum einen Strafstoß, doch Keeper Kujundzic rettet routiniert per Kopf vor dem Stürmer.

Doch das Spiel wird kurz vor der Pause zum Alptraum für die DSG Union HABAU Perg. In der 41. Minute zeigt die Valentiner Offensive ihre Gnadenlosigkeit. Schneller Angriff durch Daniel Guselbauer über die linke Seite und der Ex-Profi Thomas Fröschl (er kam von Blau-Weiß Linz, 2. Liga) versenkt das flache Zuspiel unhaltbar über dem fliegenden Kujundzic im Kreuzeck. Und die Roten aus Niederösterreich nützen die Schockstarre der Bezirkshauptstädter, die bis dahin noch ebenbürtig waren. Nur wenige Sekunden später trifft der Deutsche Teodor Brankovic nach mehreren Fehltritten der Perger Hintermannschaft platziert im langen Eck. 0:2 für den ASK St. Valentin.

Gäste geben im zweiten Durchgang weiter den Ton an



Doch auch nach dem Seitenwechsel zeigen sich die Gäste in Sturm und Drang. Die Guselbauer-Brüder mit starkem Zusammenspiel erledigen schließlich das 0:3 (56./). Jetzt reagiert Perg-Trainer Allerstorfer, bringt Routinier Pöschl für Varga.

Aber der Perger Matchplan gestaltet sich immer schwieriger. Die Rot-Hemden mit blitzschnellen Vorstößen machen jetzt vor allem den jungen Machland-Akteuren das Leben schwer. Zudem avanciert ASK-Mittelfeldmann Felix Bogner zum besten Spieler auf dem Platz. Alle Tore leitet der starke Rechtsfuß ein, auch das 0:4 in der 66. Minute. Torschütze erneut Teodor Brankovic. Den Hausherren gelingt noch der Anschlusstreffer durch Cem Aygün (71./).

Franz Derntl, Perg-Funktionär:„Da müssen wir jetzt durch! Zur besseren Laune würde gegen St. Florian ein Dreier richtig gut tun!“

Nächstes Spiel der DSG U. HABAU Perg ist am Di, den 8.8.2020 in St. Florian (ab 19 Uhr).