Askö Mauthausen bleibt in der 2. Klasse Nordost auf Kurs Richtung Meistertitel.

LANGENSTEIN, MAUTHAUSEN. Die Mannen von Trainer Szabolcs Szegletes fertigten am Samstag (9. April) im Derby Langenstein/St. Georgen an der Gusen mit 5:0 ab. Die Spielgemeinschaft hatte in der heimischen Auszeit-Arena keine Chance. Mann des Spiels war einmal mehr Mauthausens Marius Bogdan, der seine Saisontore 18 bis 21 (4., 36., 62., 72./Elfer) erzielte. Einen weiteren Treffer steuerte Alexander Leitner (69.) bei. Für eine Überraschung sorgte SPG-Trainer Asmir Ikanovic, weil sich der ehemalige Bundesliga-Verteidiger in der 72. Minute selbst einwechselte. Herbstmeister Mauthausen ist weiterhin Tabellenführer, Verfolger Arbing bleibt dank eines 3:0 gegen Ebelsberg aber dran.