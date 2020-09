OÖ-Liga: Machländer Chancentod in St. Florian! Trotzdem starkes 2:2.

Die englische Woche der OÖ-Liga schickte die HABAU-Elf aus Perg am 8.9.2020 zum Ligakonkurrenten St. Florian. Beide Teams am Tabellenende, nur ein Pünktchen voran der Gastgeber. Der Parkplatz vor dem Stadion brechend voll, die Corona-Bestimmungen wurden bereits am Eingang vorbildlich angewendet. Und so konnte auch dieses Meisterschaftsspiel unterhalb der Stiftskirche des Heiligen Florian, das übrigens für beide Teams von enormer Wichtigkeit war, beginnen.

Und das Team von Markus Allerstorfer geht auch gleich forsch auf fremden Rasen ihre offensiven Wege. Der Gastgeber überlässt zusehends den Machländern das Mittelfeld. Attila Varga mit starkem Spiel im Aufbau. In der 22. Minute trifft das ein, was sich schon angekündigt hat. Aygün Cem erneut einen Tick schneller als sein Gegenspieler. Und so wirft der Florianer Schlussmann Aumüller, nach einem Lupfer des Perg-Stürmers, frustriert seine Hüfte gegen Aygün. Elfmeter, inklusive die Gelbe Karte für St. Florian. Kapitän Markus Derntl Saffertmüller mit höchster Präzision genau ins Kreuzeck. 0:1 für die DSG U. Habau Perg (22./).

Jetzt tobt Flori-Trainer Wolfgang Gruber. Gefährlich zeigen sich die Florianer bei Standards. Doch Perg-Keeper Kujundzic mit spektakulärer Flugabwehr. In der 33. Minute der Ausgleich für die Florianer. Angriff über die rechte Seite, Kujundzic pariert, doch der zweite Schussversuch sitzt. Torschütze: Samuel Heinz Grillmayr.

Perg verpasst mit vielen vergebenen Chancen die Vorentscheidung

Mit dem Seitenwechsel werden die Gäste aus Perg jetzt richtig gefährlich. Rollende Angriffe auf das Tor der Florianer bleiben aber unbelohnt. Bis zur 59. Spielminute. Jürgen Scharsching spielt perfekt in den Lauf von Cem Aygün und der macht vor dem Tor alles richtig. 1:2 für die Allerstorfer-Elf aus Perg. Und die Bezirkshauptstädter setzen sich weiter fest vor dem gegnerischen Tor. Doch Cem Aygün scheitert aus kurzer Distanz. Ebenso Attila Varga mit einem Schlenzer, der haarscharf am Tor vorbei schrammt. Und auch der zuvor eingewechselte Matthias "Panzer" Derntl schlägt die Hände vors Gesicht, nach seiner vergebenen Chance.

Florian-Coach Gruber setzt nun alles auf eine Karte, bringt vier neue Kräfte. Nach einem Korner von St. Florian wird die Latte der beste Freund der Perger. Und auch Super-Goalie Kujundzic zeigt dass er ein Meister seines Faches ist. Er stoppt instinktiv den scharfen Ball von Falkner aus kurzer Distanz mit einer Traumparade vor der Torlinie.

Doch Gernot Falkner kommt noch zu seinem Tor. Nach starkem Zuspiel über links, drückt er schließlich nach zuerst vergebener Tat, per Kopf als Zweiter den Ball zum 2:2 in die Perger Maschen (84./).

Fotos folgen in Kürze...