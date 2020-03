TRAUN, PERG. Nachdem man sich mit drei Siegen souverän für die Finalrunde der Fußball-Hallen-Landesmeisterschaft qualifizieren konnte, ging das Auftaktspiel in der Endrunde gegen das immer sehr starke Poly Linz hauchdünn mit 0:1 verloren. Im zweiten Spiel wurden die Burschen aus Sierning mit 3:2 bezwungen. Auf Grund der weiteren Ergebnisse in der Gruppe hätten die Kicker aus St. Georgen an der Gusen bei einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Braunau sogar das Semifinale erreicht. Zwei späte Tore reichten den körperlich klar überlegenen Braunauern aber zum verdienten Semifinaleinzug. Somit holten die Kicker aus St. Georgen den neunten Platz. Sportlehrer Anton Lausegger war sehr zufrieden: "Großer kämpferischer Einsatz, vorbildliche taktische Disziplin und ein gutes technisches Grundgerüst waren das Erfolgsgeheimnis."

Veranstaltet hat das Hallenfußballturnier die Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) Oberösterreich. Das Finalturnier mit 16 Mannschaften ging am 4. März im Sportzentrum Traun über die Bühne.