Mit einem deutlichen Start-Ziel-Sieg beenden der Mauthausner Simon Wagner und Co-Pilot Gerhard Winter die erste Auflage der Hartbergerland Rallye in der Steiermark am vorigen Wochenende.

MAUTHAUSEN. Mit 14 von 16 möglichen Bestzeiten und fast zwei Minuten Vorsprung auf den Zweiten Hermann Neubauer dominiert der Skoda-Pilot Simon Wagner den dritten Staatsmeisterschaftslauf des Jahres nach Belieben und übernimmt die Favoritenrolle im Hinblick auf die Gesamtwertung. Wagner hatte zuletzt auch die Rallye Weiz für sich entschieden.

Startnummer 1 brachte Vorteil



Unter einem neuen Namen und mit rund 55 Prozent neuer Streckenführung fand die ehemalige Wechselland Rallye heuer als dritter Lauf zur österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft statt. Erstmals mit der Startnummer 1 bei einem ÖRM-Lauf unterwegs, nutze der Oberösterreicher Simon Wagner den Vorteil der sauberen Strecke vom ersten Wertungskilometer an voll aus. „Mir war klar, dass der Erste auf der Strecke einen Vorteil hat. Wie deutlich dieser ist, hat mich ehrlich gesagt, aber selbst überrascht. Nachdem auch noch ein Großteil der Streckenführung neu war, ich also nicht wie bisher den Nachteil hatte, die Strecken im Gegensatz zur Konkurrenz entweder noch nie oder zumindest nicht in einem Rally2 Fahrzeug gefahren zu sein, konnten wir im Hartbergland unser volles Potenzial ausnutzen“, sagt Simon Wagner.

