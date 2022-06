Nach dem dritten Machland-Cup-Triumph im Vorjahr konnte sich die Herren-A-Mannschaft rund um Mannschaftsführer Stefan Huber in der OÖTV-Meisterschaft den Titel in der 3. Klasse Nord D und somit den Aufstieg in die 2. Klasse sichern.



WINDHAAG BEI PERG. Mit einem fulminanten 7:2-Heimerfolg gegen den direkten Titelkonkurrenten ASKÖ Schwertberg konnte der vorzeitige Meistertitel bereits eine Runde vor Meisterschaftsende in trockene Tücher gebracht werden.

Verein freut sich über "Tennisboom"

Generell ist der Tennisboom in Windhaag voll angekommen. 178 Mitglieder sind ein historischer Höchststand in der Vereinsgeschichte. 45 Kinder und Jugendliche beziehungsweise 33 Erwachsene nehmen am regelmäßigen Tennistraining mit dem professionellen Trainerteam rund um Manuel Hirtl teil. Weitere acht Kinder werden im vereinsinternen Kidstraining bereits im Vorschulalter spielerisch gefördert. Der Verein stellt in dieser Saison zwei Herren-Mannschaften in der offiziellen Meisterschaft des OÖ Tennisverbandes und nimmt mit einer Damen- und einer Herren-Mannschaft mit Erfolg am traditionellen Machland-Cup teil. Dabei wird bei allen Mannschaften jungen talentierten Spielern die Möglichkeit geboten, wertvolle Meisterschaftsspielpraxis zu sammeln.

"Windhaag Open" vor der Tür – 3. Platz kommt



Der Windhaager Saisonhöhepunkt – die Tennis-Ortsmeisterschaft "Windhaag Open" – geht von 29. Juni bis 17. Juli über die Bühne. Turnierleiter Stefan Huber rechnet abermals mit einem Teilnehmerrekord. Um das Spielangebot für Meisterschaften und Trainings für die Mitglieder auch in Zukunft attraktiv gestalten zu können sind die Planungen und Vorbereitungen für die Anlagenerweiterung – ein dritter Tennisplatz kommt – voll im Gange. Das Erweiterungsprojekt wurde laut Verein grundsätzlich vom Land OÖ genehmigt, aktuell laufe das Umwidmungsverfahren für die zusätzliche Sportfläche.