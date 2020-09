PERG. Bürgermeister Landtagsabgeordneter Anton Froschauer (VP) tritt als Obmann des Vereins Stadtmarketing Perg zurück. Bei einer Vorstandssitzung am 22. September steht das Thema "Obmannwechsel" auf der Agenda. Hintergrund sind die Meinungsverschiedenheiten um das geplante Einkaufszentrum am ehemaligen Manner-Areal. "In einer Situation, in der es unterschiedliche Auffassungen zu einem bestimmten Thema gibt, ist es gut, dass jemand, der neutral ist, dieses Amt als Obmann ausführt", sagt Froschauer auf Anfrage der BezirksRundschau.

Wie berichtet, leitete die ÖVP mit ihrer Mehrheit im Gemeinderat am 14. Juli das für das Einkaufszentrum nötige Umwidmungsverfahren ein. FPÖ, Grüne und SPÖ (bei einer Enthaltung) hatten dagegen gestimmt. Bedenken am geplanten Einkaufszentrum äußerten auch Wirtschaftstreibende des Vereins "Perg Wirtschaft bewegt" in einem Schreiben. Gefordert wird eine vertiefende Grundlagenforschung und eine Bedarfsanalyse. Stadtchef Froschauer sprach im Juli bei der Gemeinderats-Sitzung von einem "Benefit für die Innenstadt durch Frequenz- und Kundensteigerung."

