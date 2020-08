LUFTENBERG. Viele Luftenberger arbeiten in Linz. Da wird oft gleich eingekauft. Oder es wird zum Einkaufen nach Linz gefahren. „60 Geheimtipps für nachhaltigen Einkauf und Lebensmittelgenuss verspricht die Exkursion des Fairtrade Arbeitskreises der Marktgemeinde Luftenberg am Samstag 26. September 2020 nach Linz“, informiert Gemeindevorstand Martin Renoldner.

Nach einer umweltfreundlicher Anreise mit der Bahn führt Martin Renoldner, selbst in Linz aufgewachsen, in einem spannenden Erlebnisspaziergang abseits von Einkaufszentren und Fußgängerzonen zu den nachhaltigsten Höhepunkten der Stadt. Nach einem Überblick erhalten die Teilnehmenden einen Plan mit allen Adressen und Informationen zu den Betrieben und Zeit für individuelles Shoppen. Martin Renoldner: „Ob Lebensmittel, Mode, Kinderbedarf, Blumen, Fahrräder, Hausrat, Geschenkartikel. Es gibt zahlreiche Schätze aus nachhaltiger, fairer, sozialer und umweltfreundlicher Produktion zu entdecken. Nach einem gemeinsamen Mittagessen, einer Führung durch den Weltladen und einer Verkostung von selbst geröstetem Fairtrade Kaffee geht es wieder zurück. Oder aber zu einer individuellen Fortsetzung des Shoppingvergnügens.

Samstag 26. September 2020, 8-15 Uhr, bei jedem Wetter. Treffpunkt pünktlich 8:00 Uhr beim Bahnhof St.Georgen an der Gusen (Zugabfahrt 8:07). Anmeldung beim Bürgerservice der Gemeinde Luftenberg 07237 2231 bis Mittwoch 23.9. erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, Zugtickets und Konsumation müssen selbst bezahlt werden. Mund-Nasen-Maske ist mitzunehmen.