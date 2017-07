Sommerfest im Hochseilgarten

ALLERHEILIGEN. Von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juli, lädt der Kaolinum Hochseilgarten zu seinem Sommerfest. Am Freitag findet dieses von 14 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag sogar bereits ab 10 Uhr statt. Alle Parcours des Kletterparks werden dabei geöffnet sein. Außerdem kann man sich beim Schnupperklettern an der Boulderwand oder am Naturfels versuchen. Zudem hat man die Möglichkeit, einen Klettersteig-Workshop zu besuchen oder das Kisten- oder Baumklettern auszuprobieren. Auf die Besucher wartet auch ein Gewinnspiel mit vielen tollen Preisen. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.