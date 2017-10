Von Martin Luther ins Heilige Land

Windhaag/Altenburg. Vor 500 Jahren – im Jahre 1517 – leitete Martin Luther mit seinen 95 Thesen die Reformation ein. Bei der Langen Nacht der Museen kann man sich am kommenden Samstag, 7. Oktober auf die Spuren von Reformation und Gegenreformation begeben. Eine ungefähr 2 km lange Nachtwanderung führt von Windhaag zum Museum in Altenburg. Entlang des beleuchteten Wanderweges werden einzelne Episoden aus der wechselvollen Pfarrgeschichte schauspielerisch dargestellt. Unter anderem erfährt man über die abenteuerliche Reise zweier Windhaager, die im Jahre 1900 an der ersten „Oö. Männerwallfahrt ins Heilige Land“ teilnahmen. Für das leibliche Wohl ist dort mit Wildspezialitäten, herbstlichen Suppen und natürlich Mühlviertler Braukunst bestens gesorgt. Start ist um 20:00 Uhr am Ortsplatz in Windhaag. Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre ist frei.