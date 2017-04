26.04.2017, 00:00 Uhr

Programm gegen das Wirtesterben

BEZIRK PERG. Das neue Projekt "Dorfwirte mit Zukunft" der Leader-Region Perg-Strudengau hat das Anliegen, dem Wirtesterben Einhalt zu gebieten und die alte Wirte-Kultur neu zu beleben. Dabei entwickeln erfahrene Wirte sowie Start up-Teilnehmer in der Gruppe in Workshops ein Konzept für das eigene Wirtshaus. Schritt für Schritt erarbeiten sie den eigenen Weg anhand eines erprobten Erfolgsmodells, abgestimmt auf die Gegebenheiten in der Gemeinde. Wichtig sind die Infrastruktur am Standort sowie die regionale Vernetzung mit anderen Wirtshäusern und lokalen Anbietern. Eine Anmeldung für das Qualifizierungsprogramm ist noch bis Mitte Mai möglich. Start ist im Juni.

