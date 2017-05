Traditionelles Maibaumaufstellen mit der Marktmusik Mauthausen

02.05.2017, 18:42 Uhr

Perfektes Kaiserwetter, perfekte Organisation und ein beschwingtes Repertoire der Marktmusikkapelle Mauthausen unter dem neuen Obmann Werner Grossauer waren der Garant für zahlreiche Gäste dieser Brauchtumsveranstaltung.Mit vereinten Kräften und angefeuert von Sparvereinsobmann Franz Unterauer war es ein leichtes den festlich geschmückten Baum in kurzer Zeit aufzustellen.Schluckerlstopps zwischen den "Ho-Ruck" -Rufen taten das ihre um die Männer an zu feuern.Gäste aus und um Mauthausen sowie eine Abordnung der Partnerschaftsgemeinde Cogollo in Italien und Politprominenz rundeten das Fest ab."Wir unterstützen dieses Brauchtumsfest gerne jährlich da es gerade zu Beginn der touristischen Saison damit Gäste in unseren Donaumarkt zieht" meinte Gottfried Kraft, Vorsitzender des Tourismusverbandes Mauthausen zur gelungenen Veranstaltung.