Milchrebellen versus Genossenschaften - Umbau der Landwirtschaft

29.04.2017, 09:45 Uhr

Daher ist es jetzt an der Zeit genauer hinzusehen. Wo gehen die großen "Milchriesen" hin. Was haben sie zu bieten an Produktqualität, etc. Hinterfragen sie noch, was sie tun, oder gehen sie - nicht nach rechts und links schauend - ihren Weg, komme was wolle?

Was tun die Kleinen, die geopferten? Drängen sie in den Arbeitsmarkt, den sie schon längst abgeschrieben haben? Oder haben sie den Mut symbolisch zu "sterben", um wieder "auferstehen" zu können?Es ist jedenfalls an der Zeit, die Diskussion rund um die Landwirtschaft grundsätzlicher und existenzieller anzugehen. Opfer dienen dazu, diesen Schritt symbolisch einzuleiten. Er war als Potential immer schon da.