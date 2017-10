Tabellenführer für die Luftenberger Judomannschaft eine Nummer zu groß!

08.10.2017, 15:42 Uhr

In der letzten Runde am 14.10. empfängt das Luftenberger Team die Mannschaft von SHIAI DO Wiener Neudorf in Eidenberg. Mit einem Sieg könnte ein Platz im vorderen Tabellendrittel erkämpft werden.Für Luftenberg punkteten: Georg Hübner und Michael Burger je 2mal. Tom Doberenz 1mal.