Geheimtipp der BezirksRundschau: Gasthof "Zum Stillen Tal"

26.04.2017, 20:00 Uhr

„Die Tageskarte erstellen wir jetzt mit unserem Sohn Stefan, der im Caseli in Linz als Koch arbeitet. Er zeigt uns viel. Themenabende und Jahreszeiten-Schwerpunkte sind seine Kreationen“, ist die Mutter Christa Fraundorfer stolz auf ihren Sohn und zeigt auf die Tageskarte. Bärlauchtascherl und Lammkotelett sind diesmal die Tages-Angebote. Neben der herkömmlichen heimischen Küche gibt es immer zwei vegetarische Gerichte und allerlei für Schlankheitsbewusste. Mit bunten Bildern ist die Kinder-Seite sehr attraktiv: Bugs Bunny Teller: Putengeschnetzeltes mit Nockerl, Pinocchio: Spieß mit Gemüse und Pommes, Garfield Teller: Würstel mit Gemüse und Pommes, Schweinchen Dick: Schnitzel. Wer nur jausen will, für den gibt es ein umfangreiches Angebot von der Bretteljause bis zum Schmalzbrot. Nicht wenige kommen auch wegen der weithin bekannten Somloer Nockerl.„Besonders viel Wert legen wir auf regionale Produkte aus unserer Gegend“, gibt es viel Lob von Küchenchef Michael Fraundorfer für seine Lieferanten. Als ideales Ausflugsziel zwischen Bad Kreuzen und St. Thomas bietet das Gasthaus Anschluss an viele Wanderwege. Für die kleinen Gäste ist der Spielplatz ein Abenteuer für sich. Wer die weg vom Stress will, überfüllte Orte meiden will, der kann auch im Stillen Tal übernachten. Sieben Zimmer stehen zur Verfügung.

Sie suchen besondere Lokale und Restaurants in OÖ? Auf www.meinbezirk.at/geheimtipps werden Sie fündig.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 8 bis 24 Uhr. Warme Küche von11 bis 13Uhr und 17 bis 20.30 Uhr. Mittwoch Ruhetag. Reservierungen erbeten unter: +43 7266 63 83 oder per email: stilles.tal@aon.at