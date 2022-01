Die EU hat 2022 zum "Europäischen Jahr der Jugend" erklärt. Damit sollen die Bemühungen gewürdigt werden.

PIELACHTAL. "Unsere Erwartungen für 2022 sind, dass wir nicht geschlossen werden." so Barbara Rieder, Teamleiterin von Streetwork Pielachtal. Im September 2020 wurde das Projekt Streetwork ins Leben gerufen und bot der Jugend ein offenes Ohr. "Jugendarbeit ist etwas Langfristiges und es braucht den Kontakt. Die größte Herausforderung in den letzten Jahren waren die Lockdowns und Schließungen." erzählt Rieder. Verbessert über die Corona-Zeit habe sich allerdings, dass die Jugendarbeit zumindest stückweise offen bleiben konnte. "Der Redebedarf ist groß und zumindest Beratungsgespräche können immer stattfinden."

Langfristige Planung

Einer der wichtigsten Bereiche, der bei der Jugendarbeit verbessert werden solle, sei die Finanzierung. Barbara Rieder: "Verbesserungsbereiche sind vor allem die Finanzierungen – dass es langfristige Finanzierungen gibt. Bei Jugendarbeit handelt es sich um langjährige Arbeit. Es braucht ein langfristiges Jahr von der Politik und eine langfristige Finanzierung." Wichtig sei auch, dass die Vorgaben und Maßnahmen klarer kommuniziert werden. "Die Maßnahmen sind sehr verwirrend für Jugendliche und junge Menschen. Diese umzusetzen und diese zu verstehen ist äußerst schwierig, vor allem wenn sie auch von den Erwachsenen nicht verstanden werden."

Gibt es genug Angebote für Jugendliche?

Projekte geplant

Im vergangenen Jahr konnten Projekte wie die Gestaltung des Waggons in Weinburg oder der Pavillon in Kirchberg durchgeführt werden. "Für heuer ist geplant das Equipment von Energycamp, welches wir bekommen haben, zu nutzen. Oft müssen es auch gar nicht die großen Projekte sein. Am wichtigsten ist es für die Jugendlichen da zu sein und ein offenes Ohr zu schenken." Das Team des Streetworks Pielachtal habe geplant sich bald in einer Klausur zusammenzusetzen, um zu sehen was in den einzelnen Gemeinden unternommen werden kann. 2022 solle auch der Ausbau des Waggons am Bahnhof Klangen als Jugendraum fertiggestellt werden, informiert Weinburger Vizebürgermeister Michael Strasser. "Gemeinsam mit Streetwork Pielach Tal, die federführend dieses Projekt mit uns als Gemeinde entwickelt haben, schaffen wir so einen besonderen Jugend-Raum. Der Bahnhof war schon früher Treffpunkt von Jugendlichen. Da war es naheliegend den Waggon als Jugendraum umzugestalten."

Öffnungszeiten