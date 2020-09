Am Samstag fand in Ober-Grafendorf der letzte Bewerb der KidsBikeTrophy presented by SPORT.LAND Niederösterreich statt.

OBER-GRAFENDORF. Über 60 Kids fanden sich bei perfektem Wetter ein um noch einmal in dieser Trophysaison um die Wette zu fahren. Sehr erfreulich, dass auch Präsident des österr. Radsportverbandes Harald Mayer mit seiner Anwesenheit diese Veranstaltung würdigte und die Siegermedaillen an die Kids übergab.

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Ein Gemeinschaftsprojekt der niederösterreichischen Radvereine mit Unterstützung durch den Landesradsportverband Niederösterreich ging heuer bereits nach sieben Rennen zu Ende. Grundsätzlich wären heuer elf Rennen am Programm gestanden, leider mussten kurzer Hand sechs Bewerbe gestrichen werden. Flo König und Michi Haydn, die beiden Hauptverantwortlichen der Trophy, zeigten Kreativität und führten den Home Bewerb als auch das Rennen am Rübenplatz ein.

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Mit dieser Jahresinitiative konnten knapp 400 Kinder angesprochen werden! Auch der Kinderfahrradhersteller woom wusste dies zu schätzen und stellte für die Abschlussveranstaltung drei Räder, sechs Helme und 60 Klingeln zur Verfügung.

Die Vorbereitungen für die neue Trophysaison laufen bereits auf Hochtouren. Immerhin wird der Start mit dem Crossrennen am 25. Oktober im Kaiserwald St.Pölten erfolgen.