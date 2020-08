Das Gastspiel in Paudorf durchaus aufschlussreich!

Es waren zwar nicht alle vom Kader anwesend, dennoch war es ein gelungener Testlauf gegen die Wachauer. Seitner hatte zweimal Pech bei guten Einschussmöglichkeiten, was aber am meisten schmerzt, ist die Verletzung der 26 Jährigen nach einem Foul Spiel. Dabei konnte Diana nicht mehr weiter spielen und alle hoffen das die Verletzung am Mittelfuß nicht so schlimm ist. Das Tor zum 1:0 für die FCO Mädels erzielte Stocker nach einem toll getretenen Eckball von Neuerwerbung Hannah Grumbäck. Nach einem Traumtor der Paudorfer ( Kreuzeck Treffer aus 25 Meter) endete schließlich das Testspiel 1:1. Die Erholungsphase wird ziemlich kurz ausfallen, denn am Samstag sind die Pielachtaler Gastgeber beim Kräftemessen in Herzogenburg gegen Wiener Neudorf – Beginn 17.00 Uhr!

SV Paudorf vs. FC STYX Ober-Grafendorf 1:1 (0:0)

Tor FCO: Stocker (54.)