PIELACHTAL/LILIENFELD. Das Seegasthaus Ötscher-Basis (Lilienfeld) und das Hotel-Gasthof Graf (St. Pölten) übernehmen die Feinschmeckerpässe des kürzlich geschlossenen Restaurant Sehnsucht in Hofstetten-Grünau. Die Feinschmeckerpässe vom "Mapri" übernimmt ebenfalls der Hotel-Gasthof Graf.

Feinschmeckerpass

Damit die Gäste die ausstehenden Feinschmecker-Gutscheine vom Restaurant Sehnsucht noch einlösen können, übernimmt diese das Seegasthaus Ötscher-Basis in Wienerbruck. Mit der Restaurantauswahl treffen wir unterschiedliche Geschmäcker, drei ausgewählte Restaurants im Raum St. Pölten, bekannt für ihre außergewöhnlich gute Küche, sind enthalten. Die regionalen Restaurants bieten pro Passinhaber ein Drei-Gänge-Menü im Wert von jeweils 30 Euro an. Ein Pass gilt für eine Person. Also vergessen Sie nicht Ihre bereits erworbenen Bezirksblätter-Feinschmäckerpässe noch einzulösen. Die Gastrobetriebe freuen sich auf Ihren Besuch.

Zur Sache

Ötscher-Basis: Langseitenrotte 140, 3223 Wienerbruck, Telefon: 0664/75048277; Hotel-Gasthof Graf: Bahnhofplatz 7, 3100 St. Pölten, Telefon: 02742/352757;