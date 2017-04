24.04.2017, 16:20 Uhr

Der wahre Wert unserer Geschichte

Ich treffe in meinem Beruf ja auf viele Leute. Aber ein berufliches Highlight diese Woche war auf jeden Fall der Besuch im Heimatmuseum Hofstetten-Grünau. Mit viel Fachwissen erklärte mir Gerhard Hager die verschiedensten Ausstellungs-#+stücke. Besonders interessant fand ich die Werkzeuge und Waffen aus Stein. Die Steinbeile sind gut erhalten und sie wurden damals mit viel Geschick und sicherlich auch mit viel Geduld hergestellt. Umso wichtiger ist es, diese Relikte nicht einfach in der Vergessenheit verschwinden zu lassen, sondern sie für die zukünftigen Generationen aufzuheben, um die Geschichte und die Zeugnisse davon zu schützen. Vielleicht finden Sie ja auch einmal etwas bei Grabarbeiten im Garten, dann sind die Mitglieder vom Heimatmuseum Hofstetten mit Sicherheit die richtigen Ansprechpartner. Ich habe in der letzten Zeit oft mit Sammlern von historischen Gegenständen zu tun gehabt, eine Aussage hörte ich aber von jedem: "Es ist nicht der Geldwert, der das Stück wertvoll macht, sondern die Geschichte dahinter."