Weißt du was heute ist? Ja, genau. Heute ist Tag des Popcorns. Der Tag des Popcorns findet jährlich am 19.Januar statt. Beim Tag des Popcorns ist wie bei vielen kulinarischen Tagen der Ursprung völlig unklar. Am besten poppt man an diesem Tag eine ordentliche Portion Popcorn auf, lehnt sich entspannt zurück und lässt es sich schmecken.



PONGAU. Und genau deshalb wollen wir es heute wissen, was ist den dein knackiger Favorit? Bist du eher Süß oder Sauer? Oder bestellst du im Kino lieber gleich Nachos?

Im Kino bestell ich mir...

