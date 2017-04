Gemeinsam für die Mitbürger: Landjugend übergab Spenden an "Pfarrwerfen für Pfarrwerfen"

28.04.2017, 09:33 Uhr

"Pfarrwerfen für Pfarrwerfen" hilft bedürftigen und in Not geratenen Gemeindebürgern schnell, unbürokratisch und zielsicher. Im Jahr 2013 wurde der Verein ins Leben gerufen und konnte bereits mehrfach in schwierigen Situationen als Unterstützer eingreifen. „Ich bedanke mich ganz herzlich für den Einsatz und die großzügige Unterstützung bei der Bevölkerung und insbesondere bei der Landjugend. Es ist nicht selbstverständlich, Zeit dafür aufzuwenden, um hilfsbedürftigen Mitbürgern helfen zu können“, sagt Weiß.