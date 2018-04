Jubiläumsfestkonzert 120 Jahre TMK Goldegg

29.04.2018, 18:06 Uhr

Der Veranstaltungssaal im Haus Einklang war zum Bersten voll gefüllt mit sehr interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern aus Nah und Fern. Eine ganz besondere Freude war, dass auch so viele junge Konzertbesucher unserer Einladung gefolgt sind.Der im Jänner 2018 neu gewähltebedankte sich bei allen Gönnern der TMK Goldegg für die Treue und die großzügigen Unterstützungen. In seiner kurzen Eröffnungsrede wurde das Konzert allen Förderern und Gönnern - im Besonderen den treuen Mitgliedern des Fördervereins der TMK Goldegg - gewidmet.Noch vor dem ersten Stück wurde die von Christoph Hettegger in mühevoller Arbeit zusammengestellteeröffnet. Bilder der letzten Jahrzehnte konnte er zum größten Teil aus seinem eigenen Archiv nutzen – viele ältere Aufnahmen wurden von Goldeggerinnen und Goldeggern dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt – somit bildet diese Ausstellung einen großen Zeithorizont der TMK Goldegg ab.Diese Fotoausstellung kann noch bis Juni 2018 im Haus Einklang besichtigt werden - ebenfalls kann ein dazu erstelltes Fotobuch bei Christoph Hettegger bestellt werden.Das musikalische Motto des Konzert lautete "Musik ohne Grenze". Das von Kapellmeister Matthäus Rieger zusammengestellte Programm bildete eine musikalische Weltreise.Zahlreiche Mitglieder der Trachtenmusikkapelle Goldegg konnten mit Ehrungen bedankt werden. Anna Ammerer und Felix Langreiter wurden mit der Überreichung des Jungmusikerbriefes offiziell in die Kapelle aufgenommen. Felix erhielt zu dem noch das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze überreicht - Philipp Gratz das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber.Carina Rainer und Johannes Egger wurden für ihre 10-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.Rupert Egger und Josef Pronebner erhielten für ihre 40-jahrige Mitgliedschaft das Ehrenzeichen des Salzburger Blasmusikverbandes in Gold. Julia Obermoser und Karin Mulitzer erhielten für ihre über 10-jahrige Vorstandstätigkeit die Dankesmedaille in Bronze des Salzburger Blasmusikverbandes. Für 15 Jahre vorbildliche Arbeit als Kassier wurde Gebhard Obermoser mit dem Verdienstzeichen in Bronze des SLB ausgezeichnet. Hans Mayr erhielt für über 24 Jahre als Stabführer die Prof. Leo Ertl-Medaille in Gold. Sepp Schwaighofer wurde mit dem SBV-Verdienstzeichen in Silber für seine Arbeit gewürdigt (22 Jahre Schriftführer/5 Jahre Notenwart/15 Jahre Stabführer-Stv.). Und zu guter Letzt erhielt „Alt-„Obmann Erich Harlander für seine vorbildliche Tätigkeit als Obmann (über 10 Jahre/2 Jahre als Obmann-Stv./3 Jahre Stabführer-Stv.) die Verdienst-Medaille in Silber des Österreichischen Blasmusikverbandes.