Neues schmückt die Wände der gynäkologischen Abteilung im Kardinal Schwarzenberg Klinikum

22.04.2018, 08:01 Uhr

Frau Sieglinde Pitter präsentiert gemeinsam mit Astrid Steckholzer ihre Malereien. Frau Pitter ist eine bekannte Künstlerin. Sie stellt seit mehreren Jahren im Klinikum aus. Dieses Mal sind einzigartige, detailgetreue Bilder aus Natur- und Tierwelt zu sehen. Frau Pitter stieg mit Aquarelle in die Welt der Malerei ein. Die Schwarzacher Künstlerin besuchte verschiedenste Kurse und präsentiert in diesem Jahr bereits ihre vierte Ausstellung.

Für die junge Künstlerin Astrid Steckholzer ist es die erste Ausstellung. „Ich habe eigentlich immer schon gerne gemalt, ob im Kindergarten, in der Volksschule, im Gymnasium, einfach aus Spaß an der Kreativität. Ich habe einige Kurse besucht, um mein Auge zu schulen und um meine Technik zu verbessern, aber ich wollte eigentlich immer nur „aktiv tun“ und mit verschiedenen Farben und Techniken experimentieren.“ so Steckholzer. Sie zeigt reine Stimmungsbilder, die ihre persönlichen Gefühle ausdrücken.Die Ausstellung ist bis 25. September 2018 jeden Tag frei zugänglich.Der Gesamterlös aus dem Verkauf der Bilder von Steckholzer gehen zu 100% an den blinden Alois Hettegger und seinen Torballsportlern des Blinden- und Sehbehindertensportvereins Salzburg zur Unterstützung von Verbandsaktivitäten.