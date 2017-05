Am 2. Bildungsweg Lehrlingswettbewerb mit Auszeichnung.

11.05.2017, 08:42 Uhr

Besonders bemerkenswert ist, dass Fr. Angela Steiner den Beruf des Lackiertechnikers im 2. Bildungsweg erlernt und auch alle 3 Schulstufen der Berufsschule mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert hat.

Salzburg(ga). Kürzlich fand die Preisverleihung zum Landeslehrlingswettbewerb der Lackiertechniker in der Landesberufsschule 1 in Salzburg statt.Unter Beisein vieler hohen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Kammer, Berufsschuldirektor OSR Ing. Kurt Perner, Klassenvorstand Tobias Herbst und allen voran Bundesinnungsmeister Kommerzienrat Erwin Wieland, wurde Frau Steiner Angela vom Kfz-und Lackierfachbetrieb Preussler in Radstadt, mit dem Ersten Preis ausgezeichnet. Weitere Plätze gingen an: Deils Lukas 2. Platz-, Porsche Vogelweiderstrasse und Reiner Dominik 3.Platz - M&S Design Tirol.Berufsgruppensprecher der Lackiertechniker Peter Hartl sowie Spartengeschäftsführer für Gewerbe und Handwerk Mag. Wolfgang Hiegelsperger, gratulierten an dieser Stelle recht herzlich und wünschten das Beste für die weitere Zukunft.