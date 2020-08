Mittlerweile ein traditioneller Fixpunkt im Sommer, lädt die Grüne Liste Gablitz auch dieses Jahr wieder zum gratis Sommerkino unter Sternen. Gezeigt wird am 15. August auf der Pfarrwiese die französische Komödie „Monsieur Claude 2“.

GABLITZ (pa). „Gemeinsam wollen wir im Ort bei sommerlichen Temperaturen wieder einen netten Abend verbringen, ins Gespräch kommen und einen heiteren Film genießen“, so Grüne Liste Gablitz Gemeinderat Gottfried Lamers.

Sie sind wieder da

Der Film knüpft an den ersten Teil an – Monsieur Claude, seine Töchter und die unversöhnlichen Schwiegersöhne kehren zurück für einen neuen großen Wurf im Roulette der Traditionen. Regisseur Philippe de Chauveron und seine grandiose Schauspielman¬nschaft haben der Fortsetzung des rekordverdächtigen Erfolgsfilms viel Liebe und noch mehr Scharfsinn, Esprit und Witz eingehaucht. In seiner Paraderolle als naserümpfender Monsieur Claude verbreitet Christian Clavier bei seinem Drahtseilakt zwischen Vernunft und Vorurteil abermals große Heiterkeit. „Monsieur Claude 2 ist herrlich schlagfertiges Komödienkino voller Provokationen und Spitzfindigkeiten, das den Vorgänger an Charme sogar noch übertrifft“ – so der Filmladen.

Zur Sache

Samstag, 15. August 2020 um ca. 20.30 Uhr auf der Pfarrwiese Gablitz, Kirchgasse 1. Freier Eintritt, zum Schutz der Gesundheit wird jedoch um Anmeldung unter liste.gablitz@aon.atgebeten.