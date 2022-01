Seit Beginn der Pandemie ist die Marktgemeinde Gablitz in enger Kooperation mit den „Wir 5 im Wienerwald“ Gemeinden bestrebt, allen Bürgerinnen und Bürgern das bestmögliche Angebot an Tests und Impfungen zu bieten.

GABLITZ. In der Gablitzer Glashalle, dem Stadtsaal in Purkersdorf sowie den beiden Apotheken in Gablitz und Purkersdorf steht ein tägliches PCR- und Antigen-Testangebot zur Verfügung. In allen Gemeinden der Region gab es bereits mehrmals Impfaktionen, die von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurden. Eine ganz besondere Kooperation hat nun ein Gablitzer Unternehmen, die feli:ca GmbH. Bürgermeister Michael Cech angeboten.

Geschäftsführer Jürgen Bernhard möchte die intensiven Anstrengungen der Gemeinde und der Region unterstützen und stellt insgesamt 36.000 Mund-Nasen-Schutzmasken in Kindergröße kostenlos zur Verfügung. Diese Masken kommen derzeit in den Volksschulen zur Anwendung.

2.000 Masken

Die Gablitzer Vizebürgermeisterin und gleichzeitig Leiterin der Purkersdorfer Volksschule, Manuela Dundler-Strasser hat bereits freudig 2.000 Masken für ihr Haus übernommen.

Bgm. Michael Cech:



„Es freut mich immer ganz besonders, wenn Gablitzer Unternehmerinnen und Unternehmer die Anstrengungen unserer Gemeinde unterstützen. Besonders in Anbetracht der anrollenden Omikron-Welle ist ein kostenloses Angebot an Kindermasken von besonderem Wert. Wir werden diese Masken unserer Gablitzer Volksschule, dem Hort, den Kindergärten und auch unseren Nachbargemeinden zur Verfügung stellen. Mit meiner Bürgermeister-Kollegin Claudia Bock aus Wolfsgraben und den Kollegen Stefan Steinbichler aus Purkersdorf, Johann Novomestsky aus Tullnerbach und Peter Buchner aus Mauerbach habe ich schon die Versorgung der Volksschulen in der Kleinregion abgestimmt. Als 5 Gemeinden arbeiten wir in allen Themenbereichen und ganz besonders beim Thema Gesundheit zusammen. Deshalb soll diese Spende der gesamten Kleinregion zugute kommen."

Kontaktloses abholen

Für Eltern wurde eine kontaktlose Abholmöglichkeit am Gemeindeamt geschaffen.