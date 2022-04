Als 2. Gewinner des Musikförderprojektes 2022 fand sich der 15jährige

Gitarrist Benjamin Pavlovic aus Seibersdorf, Bezirk Baden, im Gablitzer Studio von Musikproduzent Georg Ragyoczy ein.

Benjamin besucht das Theresianum in Eisenstadt. Er hat bereits bei einigen Talentwettbewerben teilgenommen. Seit seinem 11. Lebensjahr spielt er E-Gitarre – Musik ist seine große Leidenschaft.

Seit 3 Jahren nimmt er Unterricht an der Zentralmusikschule Eisenstadt. Er spielt Rock, Hardrock und Metal.

Einige seiner Vorbilder sind z.B. Joe Satriani, Metallica und ACDC.

Von seinem Können konnte sich nun Georg Ragyoczy überzeugen: “Aus vielen interessanten

Einsendungen und Bewerbungen habe ich mich für Benjamin – und drei weiteren Musiktalenten - entschieden. Ein echtes Talent an der E-Gitarre ! Wir haben einige Instrumentaltitel im Studio aufgenommen, Benjamin spielte live über Playbacks von bekannten Musiktiteln. Da wird in Zukunft noch einiges von ihm kommen. Ein Großer Dank an die Purkersdorfer Tierärztin Katharina Migl, die seit vielen Jahren dieses Musikförderprojekt durch Sponsoring unterstützt”, so der Musikproduzent.