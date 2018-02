Barbara Duy startet Förderprojekt 2018

11.02.2018, 19:33 Uhr

Den Reigen eröffnete die Singer-Songwriterin Barbara Duy.Barbara ist eine junge Sängerin aus Engerwitzdorf/OÖ. Arbeitet und studiertderzeit in Wien. Nachdem sie in den letzten Jahren ersteLive-Erfahrungen gesammelt hat, freut sie sich jetzt auf regelmäßige Auftritte.Barbara singt gefühlvolle Lieder auf Deutsch, die von ihrem Leben und der Liebe handeln.Sie schreibt ihre eigenen Songs und begleitet sich mit der Gitarre.Georg Ragyoczy: “Musik ganz pur haben wir im Studio aufgenommen. Ich bin sehr begeistert von der jungen und talentierten Sängerin. Wir haben einige Titel aufgenommen und aufCD fertig gemischt. Gesang, nur von einer Gitarre begleitet, ganz pur und ohne Schnörkel -echt ‘handgemachte’ Musik eben. Es geht in den nächsten Wochen mit dem Förderprojekt weiter.

Am Plan steht eine weitere Sängerin und ein Gypsy-Swing-Trio. Ein weiterer Platz steht nochin Verhandlung. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei den Sponsoren – Tierärztin Katharina Migl, Kurt Novacek und Ernst Köpl vom Verein ‘Copart’ – bedanken. Für die Gefördertenist das Projekt dadurch kostenlos. Besonderen Dank auch an Fotograf Gerhard Glazmaier fürdie kostenlos zur Verfügung gestellten Fotos.”