AUSSERFERN. Viel ist bereits geschrieben worden zu den psychischen Belastungen welchen unsere Kinder und Jugendlichen in den vergangenen eineinhalb Jahren ausgesetzt waren. Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Heimunterricht und dergleichen haben den Alltag für viele stark verändert. Auch Aktivitäten der Vereine waren größtenteils nicht möglich. So konnten auch die Pfadfinder nur sehr eingeschränkt für ihre jugendlichen Vereinsmitglieder da sein. An ein Zeltlager in Tschechien, Schweden, Dänemark oder Kroatien - wie in den vergangenen Jahren - war heuer nicht zu denken. Daher wurde kurzerhand ein Programm unter dem Motto „Sommertage im Außerfern“ auf die Beine gestellt.

Abwechslungsreiches Programm

Am ersten Tag ging es mit den Rädern nach Vorderhornbach ins Badino. Nach vielen Sprüngen ins kühle Nass und verschiedenen Spielen ging es am Nachmittag wieder zurück nach Reutte. Tags darauf stand ein Ausflug ins „Gsperr“ auf dem Programm. Bei den sommerlichen Temperaturen waren alle froh sich im kalten Bach abkühlen zu können. In kleinen Gruppen wurden kleine Flöße gebaut, die gegeneinander im Wildwasserturnier antraten. Alle Gruppen haben sich wacker geschlagen und waren mit viel Eifer dabei. Der nächste Tag stand unter dem Motto „Navigation“. In Kleingruppen starteten die Gruppen an unterschiedlichen Punkten und wanderten (fast) selbstständig zur Pfadfinder-Hütte, wo sie mit Omelette empfangen wurden. Nun hieß es: „Ab ins Bett“, denn am nächsten Tag ging es schon um 4 Uhr los. Der Abschluss der Sommertage bildete eine Sonnenaufgangstour auf den Hahnenkamm. Leider spielte das Wetter nicht mit und so gab es – oben angekommen - unter dem Sessellift, vor dem Regen geschützt, eine Brotzeit und heißen Kakao. Leider ohne Sonnenaufgang.

Mit ihren „Sommertagen“ haben die Pfadfinder Reutte ein starkes Lebenszeichen von sich gegeben – nach fast 18 Monaten „Dornröschenschlaf“. Sie freuen sich nun mit Beginn des Schuljahres wieder jede Woche für ihre Kinder und Jugendlichen da sein zu können um gemeinsam mit ihnen Spannendes zu erleben.

Kontakt

Wenn auch du dich fürs „Pfadfindersein“ interessierst, kontaktiere die Pfadfinder über Facebook („Pfadfinder Reutte“) oder über die Homepage: www.pfadfinder-reutte.at. Auch jung gebliebene Erwachsene, die sich gerne in der Jugendarbeit engagieren wollen, sind herzlich willkommen.