ELBIGENALP. Die stark gestiegenen Coronazahlen in Elbigenalp veranlassten die Behörden, eine Testpflicht zu verhängen (mehr dazu lesen Sie hier). Spätestens seit Bekanntwerden dieser Maßnahme wird über möglich Hintergründe und Ursachen der hohen Zahlen spekuliert (einen Bericht dazu finden Sie hier).

Auf eine Anfrage der Bezirksblätter erläuterte das Land Tirol den aktuellen Situationsstand in Elbigenalp folgendermaßen:

"Mit Stand 22. März 2021 gelten in der Gemeinde Elbigenalp 22 Personen als mit dem Coronavirus infiziert. Sämtliche Personen wurden umgehend abgesondert und befinden sich in Quarantäne.

Die Abklärungen, das Contact Tracing sowie die Quellensuche vonseiten der Gesundheitsbehörde laufen auf Hochtouren, um Infektionsketten aufzuspüren und schnellstmöglich zu unterbrechen.

Dahingehend wurde am Sonntag umgehend gehandelt – es wurde eine Ausreisetestpflicht verordnet, die noch mit Ablauf des Sonntags bzw. Montag, 0 Uhr, in Kraft trat. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Personen erwerbsbedingt – mit Beginn der Woche – aus der Gemeinde pendeln. Damit soll eine mögliche Weiterverbreitung bestmöglich verhindert werden.

Private Feierlichkeiten

Nach derzeitigem Informationsstand der Gesundheitsbehörde gab es mehrere private Feierlichkeiten, wobei sich bei einer davon ein kleinerer Cluster gebildet hat und welchem nach derzeitigem Kenntnisstand 4 aktiv positive Personen zuzurechnen sind. Enge Kontaktpersonen wurden umgehend abgesondert. Weitere Testproben befinden sich derzeit in Auswertung.

Vonseiten der Bezirkshauptmannschaft Reutte wird die Einleitung entsprechender Verwaltungsstrafverfahren geprüft.

Weiters sind es bei einem bereits länger bekannten Cluster in Grünau 15 Personen, die einem Cluster zugerechnet werden können. Die Cluster stehen in keiner Verbindung. Weiters befinden sich die SchülerInnen der Schnitzschule Elbigenalp derzeit vorsorglich im Distance Learning, nachdem dort eine Coronainfektion verzeichnet wurde. Enge Kontaktpersonen wurden ebenfalls umgehend abgesondert."

