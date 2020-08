AUSSERFERN (eha). NEOS Landtagsabgeordneter Andreas Leitgeb zweifelt die von der Landesregierung nicht durchdachte Regelung über Fahrverbote nach wie vor an, und fordert weiterhin eine Kontingentierung des Motorradverkehrs in Tirol.

Lärmentlastung mit Fakten untermauern

"Wenn von 5.000 im Juni und Juli kontrollierten Motorrädern „nur“ 89 die festgelegte Obergrenze des im Zulassungsschein eingetragenen dB-Werts von 95 überschritten haben, dann zeigt es einmal mehr, dass nicht die Anzahl der angeblich „lauten“ Motorräder das Problem darstellen, sondern die insgesamt zu große Menge an vorbeifahrenden Motorrädern", so Leitgeb. „Uns fehlen die Fakten, wonach die Anrainer in ihrem subjektiven Lärmempfinden tatsächlich entlastet wurden.“

Leitgeb gegen Ausweitung des Fahrverbots

Einer Ausweitung des Fahrverbots auf weitere Strecken wie es Verkehrslandesrätin Felipe plant, erteilt Leitgeb eine klare Absage. Laut den vorgelegten Zahlen wären pro Tag gerade einmal 1,78 Motorräder, die den eingetragenen Wert überschritten haben, über die Fahrverbotsstrecken im gesamten Außerfern gefahren. „Wenn zudem behauptet wird, dass weniger Motorräder unterwegs waren, dann ist es in Zeiten von Corona und den damit einhergehenden Umständen schlicht falsch, dies auf die Fahrverbote umzulegen“, schließt NEOS-Verkehrssprecher Andreas Leitgeb.

