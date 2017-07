Der Lechweg feiert sein 5-jähriges Jubiläum

20.07.2017, 14:45 Uhr

7.000 Besucher jährlich

Der Lechweg steht für moderates Wandern in den Alpen und beseitigt damit das Vorurteil, dass Wandern in den Alpen nur für konditionsstarke Gipfelstürmer geeignet sei. „Etwa 7000 Lechweg-Wanderer kommen jährlich zu uns um von der modernen Welt in eine ursprünglichen Landschaft Erholung und Ruhe zu finden“, erzählt Projektmanagerin Ramona Sprenger. Fast die Hälfte der Wanderer habe dabei auch den Gepäckservice in Anspruch genommen. In Summe wurden so mehr als 3.000 Gepäckstücke von einem Übernachtungsbetrieb zum nächsten transportiert.

Verbesserung des Angebots

Internationale Anerkennung

Vier neue Lechschleifen

Seitens der Verantwortlichen ist man bestrebt, den Dialog zwischen Einheimischen und Gästen bestmöglich im Sinne eines guten Zusammenlebens zu unterstützen. So wurde kürzlich die Initiative „Den Lechweg sauber halten!“ ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um eine Initiative, die man bereits aus vielen Städten kennt und die dort oft den Namen "nette Toilette" trägt. Gemeint sind WCs, die zwar nicht öffentlich sind, die aber der Lechweg-Wanderer benutzen kann – und zwar auch dann, wenn er nicht einkehrt, verzehrt oder Kunde ist. Das Angebot der Toilettennutzung ist kostenfrei bzw. gegen eine geringe Gebühr verfügbar. Aufkleber mit der Inschrift "sauber! Helfen Sie mit, den Lechweg sauber zu halten" kennzeichnen die Betriebe, die sich bereits der Initiative angeschlossen haben.Doch nicht nur die Wanderer und die Einheimischen sind vom Lechweg begeistert, auch international bleiben die Bemühungen um den Lechweg nicht ohne Widerhall. Erst Ende Mai war ein Team des japanischen Fernsehsenders NHK für Dreharbeiten vor Ort, und im Juni erkundeten zwölf internationale Reiseveranstalter und Medienvertreter drei Tage lang den Lechweg und seine Highlights.Um den Lechweg für Weitwanderer und Tagesgäste gleichermaßen attraktiv zu halten, wurden und werden im Jubiläumsjahr vier neue Lechschleifen eingeweiht.Im Juni wurde die neue Lechschleife „Bollwerk Ehrenberg" in Reutte eingeweiht, und im Juli die Lechschleife „von See zu See“ in Füssen. Am 21. Juli folgt jene „Durch Wald und Wiese“ in Steeg, und zu guter Letzt am 6. August die Schleife „Auf den Spuren der Walser am Tannberg“ am Arlberg in Lech/Warth.