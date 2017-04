Fit for family Vortrag: "Was Kinder stark macht"

ELBIGENALP. Der Katholische Familienverband und das Eltern-Kind-Zentrum Elbigenalp laden am Montag, den 15. Mai um 19:30 Uhr zum Vortrag "Was Kinder stark macht". Der Vortrag ist für Eltern von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren. Die Wurzeln für die Fähigkeit zur Resilienz werden schon in frühen Lebensjahren gelegt. Was ist Resilienz? Wie können wir die Entwicklung von Resilienz fördern, damit Kinder die zahlreichen Herausforderungen des Lebens meistern können? Diese und weitere Fragen beantwortet Elternbildnerin Anna Bachmair im EkiZ Elbigenalp.